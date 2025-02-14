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Спорт

Дмитрий Губерниев высказался о победе российского лыжника в Италии

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов своей победой на ночной гонке в Италии подтвердил, что остаётся востребованным на международной арене, несмотря на отстранение российских спортсменов. Об этом заявил телекомментатор Дмитрий Губерниев в беседе с РИА Новости.

Большунов одержал победу на Sudtirol Moonlight Classic – ночной гонке классическим стилем на 30 километров, которая прошла в четверг, 13 февраля. Соревнование не проводилось под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), отстраняющей российских спортсменов от своих стартов.

«Александр Большунов показал, что его очень ждут на Западе. Его поведение после финиша, включая троллинг, ответы на вопросы и медийную активность, – всё это стало важной частью его выступления. Однако не стоит воспринимать этот старт слишком серьёзно с точки зрения конкуренции. Это любительская гонка, где Большунов просто продемонстрировал свой уровень. Если кто-то кричит о великой победе, он не понимает сути. Александр вышел на старт, чтобы победить, и сделал это», – отметил Губерниев.

Он также подчеркнул, что внимание к гонке значительно возросло именно благодаря участию Большунова. «Это местное соревнование, но оно привлекло внимание благодаря Александру. Он вновь подтвердил, что является выдающейся звездой. Его победа лишний раз доказывает, что Большунова не хватает на международной арене», – добавил комментатор.

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