Снег и гололедицу прогнозируют в Псковской области 15 февраля
Облачная погода ожидается на территории Псковской области 15 февраля, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Синоптики прогнозируют небольшой снег, а на дорогах местами гололедицу. Будет дуть ветер северных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от -9 до -14 градусов, днём ожидается от -4 до -9 градусов. Атмосферное давление будет низким.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
14 февраля 2025
Тысячи людей получили поддержку института уполномоченных в Псковской области – Михаил Ведерников
14 февраля 2025
С сокращением персонала хирургического отделения в Себежской больнице разбирается облздрав