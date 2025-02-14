Снег и гололедицу прогнозируют в Псковской области 15 февраля

11:19, 14 февраля 2025, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 15 февраля, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Синоптики прогнозируют небольшой снег, а на дорогах местами гололедицу. Будет дуть ветер северных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от -9 до -14 градусов, днём ожидается от -4 до -9 градусов. Атмосферное давление будет низким.