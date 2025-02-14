Пожарные предотвратили аварию на железной дороге в Дедовичском районе

11:15, 14 февраля 2025, ПАИ

Пожарные предотвратили аварию на железной дороге в Дедовичском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Вызов на 112 поступил в 9:05. Было известно, что на ж/д переезде в деревне Лбово Дедовичского района произошло ДТП. Грузовой автомобиль заглох на железнодорожном полотне.

Через несколько минут на место прибыли сотрудники пожарно-спасательной части № 12, которые отбуксировали грузовик с железнодорожного переезда, предотвратив риск происшествия. Никто не пострадал.