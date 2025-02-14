Марафон «Корзина доброты» начинается в магазинах Пскова и Великих Лук

11:20, 14 февраля 2025, ПАИ

Всероссийский благотворительный марафон «Корзина доброты» начинается в магазинах Пскова и Великих Лук при поддержке проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

В Пскове марафон проходит в магазинах «Пятерочка» по адресам: Рижский проспект, 87Б, 70, 40Б, 57, улица Коммунальная, 73, улица Народная, 49А, улица Труда , 26Г, улица Яна Фабрициуса, 5Б, улица Вокзальная, 32. В Великих Луках - в магазине на улице Дьяконова, 15/18.

14 февраля марафон проходит с 16:00 до 20:00 и 15 февраля с 12:00 до 18:00. Чтобы принять участие в марафоне, достаточно купить товар или товары из списка и оставить продукты в специальной корзине при выходе из магазина. Затем волонтёры сформируют продуктовые наборы и доставят их людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

В перечне – крупы, овощные, рыбные и мясные консервы, подсолнечное масло, чай, макароны, сухофрукты, орехи.

Благотворительный марафон «Корзина доброты» проводится с 2015 года. За это время собрано более 3 тысяч тонн продуктов, которые передали более 1,5 млн нуждающимся россиянам.