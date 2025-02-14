Чемпионат и первенство Псковской области по спортивной аэробике стартуют 15 февраля

11:34, 14 февраля 2025, ПАИ

Чемпионат и первенство Псковской области по спортивной аэробике пройдут в псковском спорткомплексе «Электрон» 15 и 16 февраля. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Бригантина».

Соревнования организуют комитет по спорту Псковской области, а также Псковская региональная общественная организация «Федерация спортивной аэробики».

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