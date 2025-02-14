Быть рядом: как участник СВО из Пскова после ранения помогает сотням людей

11:23, 14 февраля 2025, ПАИ

Ветеран боевых действий из Пскова Никита Литвинов рассказал о том, как он работает в филиале фонда «Защитники Отечества» по Псковской области. Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский».

В 20 лет молодой человек защищал интересы Родины в ходе СВО на донецком и луганском направлениях. Там он был тяжело ранен. После восстановления Никита Литвинов в 2023 году нашёл работу в филиале фонда «Защитники Отечества». За это время он помог сотням людей.

Обращаются в организацию с различными вопросами. Например, сотрудники фонда объясняют, как восстановить паспорт, как действовать в случае гибели родственника на СВО, получить льготы и другие меры поддержки.

«Мы оказываем индивидуальную помощь каждому солдату, членам семьи солдата и, не дай Бог, погибшего. К каждому стараемся найти подход. Кроме того, мы максимально сопровождаем обратившегося. Я и мои коллеги уделяем время каждому, кто к нам пришёл. Наша задача – быть рядом с человеком», – отметил молодой человек.

Никита Литвинов поделился, что самое сложное и одновременно важное в этой работе – почувствовать человека. Однажды ему пришлось сопровождать супругу бойца, который числился пропавшим без вести.

«Очень сильная женщина. Помогали в течение года, уже перестали верить в то, что человек вернётся, а она верила до конца. И до сих пор. Мы проделали долгую работу, обращались во все инстанции, обращались напрямую к президенту России, ко всем правительственным ведомствам, к военному округу. Везде были и везде афишировали. В итоге, по предварительной информации, человек не умер, а находится в плену. Я видел яркие глаза этой женщины. Я понимал, что действительно она верит, значит, надо действовать», – рассказал он.

Особенность подхода к обратившимся к Никите Литвинову заключается в максимальном погружении в вопрос, отмечают его коллеги. «Он сам непосредственно был в зоне проведения специальной военной операции. Он знает, что там происходит, и находит общий язык с нашими подопечными», – обратил внимание начальник отдела социальных координаторов по Пскову филиала фонда «Защитники Отечества» в регионе Максим Стрелков.

Молодой человек не только помогает обратившимся в фонд, но и активно участвует в патриотических мероприятиях. В частности, он уже не раз проводил уроки мужества в школах Пскова.