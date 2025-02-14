Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Быть рядом: как участник СВО из Пскова после ранения помогает сотням людей

Ветеран боевых действий из Пскова Никита Литвинов рассказал о том, как он работает в филиале фонда «Защитники Отечества» по Псковской области. Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский».

Скриншот из выпуска «Первого Псковского»

В 20 лет молодой человек защищал интересы Родины в ходе СВО на донецком и луганском направлениях. Там он был тяжело ранен. После восстановления Никита Литвинов в 2023 году нашёл работу в филиале фонда «Защитники Отечества». За это время он помог сотням людей.

Обращаются в организацию с различными вопросами. Например, сотрудники фонда объясняют, как восстановить паспорт, как действовать в случае гибели родственника на СВО, получить льготы и другие меры поддержки.

«Мы оказываем индивидуальную помощь каждому солдату, членам семьи солдата и, не дай Бог, погибшего. К каждому стараемся найти подход. Кроме того, мы максимально сопровождаем обратившегося. Я и мои коллеги уделяем время каждому, кто к нам пришёл. Наша задача – быть рядом с человеком», – отметил молодой человек.

Никита Литвинов поделился, что самое сложное и одновременно важное в этой работе – почувствовать человека. Однажды ему пришлось сопровождать супругу бойца, который числился пропавшим без вести.

«Очень сильная женщина. Помогали в течение года, уже перестали верить в то, что человек вернётся, а она верила до конца. И до сих пор. Мы проделали долгую работу, обращались во все инстанции, обращались напрямую к президенту России, ко всем правительственным ведомствам, к военному округу. Везде были и везде афишировали. В итоге, по предварительной информации, человек не умер, а находится в плену. Я видел яркие глаза этой женщины. Я понимал, что действительно она верит, значит, надо действовать», – рассказал он.

Особенность подхода к обратившимся к Никите Литвинову заключается в максимальном погружении в вопрос, отмечают его коллеги. «Он сам непосредственно был в зоне проведения специальной военной операции. Он знает, что там происходит, и находит общий язык с нашими подопечными», – обратил внимание начальник отдела социальных координаторов по Пскову филиала фонда «Защитники Отечества» в регионе Максим Стрелков.

Молодой человек не только помогает обратившимся в фонд, но и активно участвует в патриотических мероприятиях. В частности, он уже не раз проводил уроки мужества в школах Пскова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












14 февраля 2025

Псковские археологи поздравили влюблённых необычной открыткой
14 февраля 2025

Число обращений к псковскому омбудсмену выросло в четыре раза
14 февраля 2025

В Кунье проделана большая работа по догазификации – Антон Дымов
14 февраля 2025

Мемориальную доску офицеру-афганцу Олегу Ремеру открыли в Пскове
14 февраля 2025

Тысячи людей получили поддержку института уполномоченных в Псковской области – Михаил Ведерников
14 февраля 2025

Михаил Ведерников дал поручение ускорить темпы работ по строительству школ
14 февраля 2025

С сокращением персонала хирургического отделения в Себежской больнице разбирается облздрав
14 февраля 2025

Говяжьи субпродукты из Белоруссии не пропустили через госграницу в Псковской области

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...