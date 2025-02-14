Региональный турнир по пауэрлифтингу пройдёт в Пскове

11:53, 14 февраля 2025, ПАИ

Региональный турнир по пауэрлифтингу пройдёт в Пскове 15 февраля, сообщили ПАИ в Федерации пауэрлифтинга Псковской области.

В соревнованиях примут участие спортсмены 12 лет и старше, имеющие прописку в Псковской области.

Состязания пройдут в личном зачёте в дисциплинах «классическая становая тяга», «классический жим» и «экипировочный жим». Призёров во всех возрастных группах и в каждом виде программы наградят дипломами и медалями, а абсолютные победители дополнительно получат кубки.

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