Псковские таможенники не дали вывезти в Германию антикварные книги

11:44, 14 февраля 2025, ПАИ

Псковские таможенники не дали вывезти в Германию антикварные книги. На российско-эстонской границе сотрудники таможенного поста МАПП «Шумилкино» в багаже жительницы Германии обнаружили незадекларированное старинное многотомное печатное издание, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

При прохождении таможенного контроля женщина не предоставила специального разрешения Министерства культуры РФ на вывоз произведения французского географа и историка Элизе Реклю «Человек и земля». Шесть томов в твердом переплете таможенники направили на экспертизу.

«По заключению специалистов издание на русском языке напечатано в начале прошлого века и является культурной ценностью. В соответствии с таможенным законодательством книги старше 100 лет ограничены к перемещению через таможенную границу ЕАЭС, для их вывоза требуется заключение Министерства культуры», – пояснила начальник таможенного поста МАПП «Шумилкино» Светлана Григорьева.

Книги выпущены в свет в 1906–1909 годах в Санкт-Петербурге изданием Брокгауза – Ефрона. Рыночная стоимость шеститомника на внутреннем российском рынке превышает 75 тысяч рублей.

Возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию) и по ст.16.3 (несоблюдение запретов и (или) ограничений на вывоз товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза или из Российской Федерации) КоАП РФ.