Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковские таможенники не дали вывезти в Германию антикварные книги

Псковские таможенники не дали вывезти в Германию антикварные книги. На российско-эстонской границе сотрудники таможенного поста МАПП «Шумилкино» в багаже жительницы Германии обнаружили незадекларированное старинное многотомное печатное издание, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

При прохождении таможенного контроля женщина не предоставила специального разрешения Министерства культуры РФ на вывоз произведения французского географа и историка Элизе Реклю «Человек и земля». Шесть томов в твердом переплете таможенники направили на экспертизу.

«По заключению специалистов издание на русском языке напечатано в начале прошлого века и является культурной ценностью. В соответствии с таможенным законодательством книги старше 100 лет ограничены к перемещению через таможенную границу ЕАЭС, для их вывоза требуется заключение Министерства культуры», – пояснила начальник таможенного поста МАПП «Шумилкино» Светлана Григорьева.

Книги выпущены в свет в 1906–1909 годах в Санкт-Петербурге изданием Брокгауза – Ефрона. Рыночная стоимость шеститомника на внутреннем российском рынке превышает 75 тысяч рублей.

Возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию) и по ст.16.3 (несоблюдение запретов и (или) ограничений на вывоз товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза или из Российской Федерации) КоАП РФ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












14 февраля 2025

Псковские археологи поздравили влюблённых необычной открыткой
14 февраля 2025

Число обращений к псковскому омбудсмену выросло в четыре раза
14 февраля 2025

В Кунье проделана большая работа по догазификации – Антон Дымов
14 февраля 2025

Мемориальную доску офицеру-афганцу Олегу Ремеру открыли в Пскове
14 февраля 2025

Тысячи людей получили поддержку института уполномоченных в Псковской области – Михаил Ведерников
14 февраля 2025

Михаил Ведерников дал поручение ускорить темпы работ по строительству школ
14 февраля 2025

С сокращением персонала хирургического отделения в Себежской больнице разбирается облздрав
14 февраля 2025

Говяжьи субпродукты из Белоруссии не пропустили через госграницу в Псковской области

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...