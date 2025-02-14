С сокращением персонала хирургического отделения в Себежской больнице разбирается облздрав

11:45, 14 февраля 2025, ПАИ

Комитет по здравоохранению Псковской области решает ситуацию с сокращением персонала хирургического отделения Себежского филиала Невельской межрайонной больницы. Об этом ПАИ сообщили в облздраве.

«Вчера сотрудники комитета выехали в медицинскую организацию для прояснения ситуации. В ходе выезда были установлены нарушения трудового законодательства», – рассказали в комитете.

Известно, что действия главного врача Невельской межрайонной больницы не были согласованы с комитетом.

«Ситуация находится на личном контроле у председателя комитета Марины Гаращенко. Комитет совместно с профсоюзом работников здравоохранения Псковской области не допустит нарушения трудовых прав и снижения доступности медицинской помощи в Себежском районе», – заверили в облздраве.