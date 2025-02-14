С сокращением персонала хирургического отделения в Себежской больнице разбирается облздрав
Комитет по здравоохранению Псковской области решает ситуацию с сокращением персонала хирургического отделения Себежского филиала Невельской межрайонной больницы. Об этом ПАИ сообщили в облздраве.
«Вчера сотрудники комитета выехали в медицинскую организацию для прояснения ситуации. В ходе выезда были установлены нарушения трудового законодательства», – рассказали в комитете.
Известно, что действия главного врача Невельской межрайонной больницы не были согласованы с комитетом.
«Ситуация находится на личном контроле у председателя комитета Марины Гаращенко. Комитет совместно с профсоюзом работников здравоохранения Псковской области не допустит нарушения трудовых прав и снижения доступности медицинской помощи в Себежском районе», – заверили в облздраве.
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С сокращением персонала хирургического отделения в Себежской больнице разбирается облздрав