Михаил Ведерников дал поручение ускорить темпы работ по строительству школ

11:50, 14 февраля 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл совещание по вопросам строительства объектов образования. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

В области продолжается строительство семи школ. «Детально обсудили ход работ по каждому объекту. В большинстве случаев основная проблема – низкие темпы работ и отставание от графика», – обратил внимание Михаил Ведерников.

Готовность объектов составляет от 40 до 90%, отметил губернатор.

«На все объекты еженедельно проводятся выезды для контроля работы подрядчиков. Буду требовать от всех ответственных лиц своевременное выполнение поставленных задач», – заключил глава региона.