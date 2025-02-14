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Общество

Михаил Ведерников дал поручение ускорить темпы работ по строительству школ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл совещание по вопросам строительства объектов образования. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл совещание по вопросам строительства объектов образования. Фото из телеграм-канала Михаила Ведерникова

В области продолжается строительство семи школ. «Детально обсудили ход работ по каждому объекту. В большинстве случаев основная проблема – низкие темпы работ и отставание от графика», – обратил внимание Михаил Ведерников.

Готовность объектов составляет от 40 до 90%, отметил губернатор.

«На все объекты еженедельно проводятся выезды для контроля работы подрядчиков. Буду требовать от всех ответственных лиц своевременное выполнение поставленных задач», – заключил глава региона.

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