80 спортсменов заявились на завтрашний турнир по настольному теннису в Пскове

12:16, 14 февраля 2025, ПАИ

80 спортсменов заявились на турнир по настольному теннису «ТТПлэй РФ», который пройдёт в Пскове 15 и 16 февраля. Об этом сообщается в группе «Настольный теннис Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках соревнований пройдут групповой этап, в котором все игры будут состоять из пяти партий до трёх побед, а также парный турнир по олимпийской системе с вылетом после одного поражения.

Всех участников разбили на 12 подгрупп по шесть или семь спортсменов в каждой.

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