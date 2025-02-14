80 спортсменов заявились на завтрашний турнир по настольному теннису в Пскове
80 спортсменов заявились на турнир по настольному теннису «ТТПлэй РФ», который пройдёт в Пскове 15 и 16 февраля. Об этом сообщается в группе «Настольный теннис Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».
В рамках соревнований пройдут групповой этап, в котором все игры будут состоять из пяти партий до трёх побед, а также парный турнир по олимпийской системе с вылетом после одного поражения.
Всех участников разбили на 12 подгрупп по шесть или семь спортсменов в каждой.
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