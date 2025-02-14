Самый успешный российский пилот хотел бы продолжить карьеру в «Формуле-Е»

12:14, 14 февраля 2025, ПАИ

Российский гонщик Даниил Квят выразил заинтересованность в возможном продолжении карьеры в «Формуле-Е», пишет РИА. Новости.

Квят – самый успешный российский пилот в истории «Формулы-1», в настоящее время выступает за команду «Ламборгини» в гонках на выносливость под эгидой Международной ассоциации автоспорта (IMSA). В четверг он показал пятое время в свободной практике для новичков «Формулы-Е» в Джидде.

«Я не против такой идеи. Конечно, нужно будет изучить множество деталей, если это произойдёт. Потенциально мне это интересно, чемпионат становится лучше. Гонки довольно быстрые», – сказал Квят.

На счету российского гонщика три подиума, один быстрый круг и 202 набранных очка в «Формуле-1».

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