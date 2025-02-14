Великолукские лыжники стали призёрами соревнований в Белоруссии

13:11, 14 февраля 2025, ПАИ

Великолукские лыжники стали призёрами открытого чемпионата и первенства Витебской области по лыжным гонкам, которые прошли в Белоруссии 13 февраля. Об этом сообщил любитель лыжных гонок Николай Ласьков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования прошли на дистанциях от одного до десяти километров, где приняло участие более 200 спортсменов-лыжников в различных возрастных категориях.

Великолучанка Маргарита Белова стала победителем состязаний, а Серафим Ласьков, Вадим Федосеев и Александр Артемьев выиграли серебро. Также на четвёртом месте оказались великолукские спортсмены Ярослав Спиридонов и Елизавета Королёва.

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