Турнир по фигурному катанию пройдёт на льду Байкала

13:33, 14 февраля 2025, ПАИ

Турнир по фигурному катанию на льду озера Байкал запланирован на конец февраля – начало марта. Точная дата проведения будет определена в зависимости от погодных условий, пишет РИА. Новости.

Ранее стало известно, что в завершение текущего сезона состоится новый турнир по фигурному катанию на льду Байкала.

По данным агентства, в соревнованиях примут участие по восемь сильнейших фигуристов и фигуристок. В конце февраля они отправятся на несколько дней к озеру Байкал на участок, расположенный примерно в 250 километрах от Иркутска. Турнир пройдёт в один день, а дата будет выбрана на месте с учётом благоприятных погодных условий для спортсменов и создания качественной телевизионной картинки. Ожидается, что мероприятие пройдёт без зрителей, а трансляция будет показана в записи.

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