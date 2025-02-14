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Пскович стал победителем проекта «Бизнес. Поколение»

Пскович Артём Луарсабян стал финалистом и победителем проекта «Бизнес. Поколение», сообщили ПАИ в региональном комитете по молодёжной политике Псковской области.

Пскович стал победителем проекта «Бизнес. Поколение». Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области

С проектом CashAssistant AI ученик Псковского многопрофильного лицея № 4 набрал сто баллов из ста возможных.

Молодой человек увлекается программированием и техникой, проходит курсы для повышения квалификации, а также участвует в конкурсах и хакатонах. Он узнал о проекте на официальном сайте «Росмолодёжь. Бизнес», заполнил заявку на участие и представил свою работу CashAssistant AI, после чего за ним закрепили наставника.

«Конкурс представляет собой 12 недель практики и консультаций, на каждом этапе проекты участников прорабатывались и улучшались. Мне он показался лёгким, я уже имел базу знаний работы с проектами и стартапами. Защита проекта проходила в Москве, в вузе имени Плеханова, но ввиду обстоятельств я защищался дистанционно», – поделился Артём Луарсабян.

CashAssistant AI – это умный бизнес-ассистент, автоматизирующий бухгалтерский учёт и финансовый анализ. Система записывает и классифицирует операции, анализирует баланс, составляет отчёты, обрабатывает счета и накладные. Ассистент рассчитывает налоги, управляет кассой и готовит отчётности, следуя букве закона, а также персонализирует рекомендации по бюджету для увеличения прибыли.

Отметим, что Всероссийская программа по развитию молодёжного предпринимательства «Молодёжь. Бизнес» реализуется благодаря Федеральному агентству по делам молодёжи. В её рамках 35 тысяч людей в возрасте от 14 до 35 лет ежегодно участвуют в 36 мероприятиях, направленных на развитие молодёжного предпринимательства.

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