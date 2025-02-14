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Наиболее частые запросы к уполномоченному по правам ребёнка назвала Наталия Соколова

Какие запросы чаще всего поступают к уполномоченному по правам ребёнка, рассказала региональный омбудсмен Наталия Соколова. Об этом она сообщила на встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым и спикером регионального парламента Александром Котовым. Видео с совещания глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.

Скриншот из видео, размещённого в телеграм-канале Михаила Ведерникова

«За эти пять лет укрепился статус уполномоченного по правам ребёнка, усилился авторитет института среди граждан Псковской области. Это видно не только из официальных источников, но и по количеству обращений и широте их тематики», – отметила Наталия Соколова.

Количество обращений к омбудсмену увеличилось, подчеркнула она. Всего уполномоченному поступило более 1200 обращений. Причём псковичи делали запросы не только лично, но и через общественные приёмные, которые работают в муниципалитетах, добавила Наталия Соколова.

«Традиционно большая часть обращений связана с реализацией прав детей на жизнь и защиту от насилия, права жить и воспитываться в семье, на образование. Кроме того, увеличилось количество обращений на доступное здравоохранение, а также в ушедшем году увеличилось количество обращений на право детей и семей на квалифицированную юридическую помощь и судебную защиту», – сказала омбудсмен.

Также за год выросло число запросов от детей участников СВО, обратила внимание она. «На сегодняшний момент мы плотно взаимодействуем и с фондом «Защитники Отечества», и с сенатором Алексеем Васильевичем Наумцом, и с приёмной «Единой России». Все эти вопросы мы стараемся совместно решить», – заключила уполномоченный.

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