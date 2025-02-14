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Александр Котов: У действующих уполномоченных в Псковской области есть потенциал для продолжения работы

У уполномоченных в Псковской области есть потенциал для того, чтобы продолжать работу. Об этом заявил председатель регионального парламента Александр Котов на встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым и омбудсменами.

Скриншот из видео, размещённого в телеграм-канале Михаила Ведерникова

«Мы в Законодательном Собрании очень тесно работаем с нашими уполномоченными и прежде всего отталкиваемся от того, что институт уполномоченного – это хороший механизм взаимодействия и обратной связи между гражданским обществом и органами власти. Я сейчас вспоминаю, что на первых порах, когда мы только создавали эти институты, когда наши уважаемые коллеги приступили к работе, не всё получалось. Нам самим было до конца не очень понятно, как эти отношения выстраивать и каким образом можно получить от этого взаимодействия максимальный эффект», – отметил Александр Котов.

Сейчас же, по его словам, всё больше проблемных и сложных вопросов удаётся решить с помощью омбудсменов, подчеркнул он. «И мы настроены на тесное взаимодействие. Мы очень внимательно относимся ко всем предложениям, к тем законодательным инициативам, которые касаются корректировки наших региональных законов», – сказал спикер Собрания.

Александр Котов также отметил положительный эффект от деятельности уполномоченных и их взаимодействия с парламентом. «Я думаю, что у наших коллег есть ещё потенциал для того, чтобы они могли продолжить работу на своих постах в этой должности», – заключил он.

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