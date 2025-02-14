Ребёнок-агрессор: псковских родителей предупредили о буллинге детей в интернете

15:30, 14 февраля 2025, ПАИ

Объяснить ребёнку основы сетевого этикета и предостеречь от неблагоприятных последствий призвала жителей Псковской области уполномоченный по правам ребёнка в регионе Наталия Соколова. Об этом она сказала в очередном выпуске программы «Внимание, дети!» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Иногда дети не понимают последствий своих действий. Размещение личной информации друга или другого человека в интернете подвергает их риску. Это может обидеть, унизить и, конечно, влечёт за собой персональную ответственность», – сказала Наталия Соколова.

Жителям Псковской области посоветовали поговорить со своими детьми об ответственности за действия в интернете.

«Если вы обнаружите, что ваш ребёнок разместил негатив о ком-то другом, войдите в его онлайн-аккаунт и немедленно удалите публикацию. Это поможет обеспечить безопасность пострадавшего ребёнка», – заключила омбудсмен.