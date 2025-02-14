Занятия начались в отремонтированной Яммской школе Гдовского района

16:57, 14 февраля 2025, ПАИ

Занятия стартовали в отремонтированном здании школы в посёлке Ямм Гдовского района. Об этом сообщает газета «Гдовская заря».



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»















На торжественном открытии присутствовали заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Анна Барсукова, глава Гдовского района Иван Мешков и его заместители, ветеран педагогического труда Вера Кабанова.

Анна Барсукова зачитала приветственный адрес от первого вице-губернатора Псковской области Веры Емельяновой. Директор школы Александр Сосницкий, поздравляя всех с событием, особо подчеркнул, что история старой школы, под крышей которой дети учились с 1949 года, ни в коем случае не кончается, а начинает новую страницу.

Добавим, что в школе обучается 166 учеников. Капитальный ремонт здания сделали за четыре месяца. В новой школе есть спортивный зал для начальных классов, по два кабинета психологов, логопедов и социальных педагогов.