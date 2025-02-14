Капремонт моста через реку Полонку начался в Порховском районе

17:01, 14 февраля 2025, ПАИ

Капитальный ремонт моста через реку Полонку начался в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Сооружение находится на четвертом километре автомобильной дороги Порхов – Дно в Порховском муниципальном округе, обеспечивает подъезд к деревне Полоное.

Начиная с сегодняшнего дня, 14 февраля, и до окончания работ движение транспорта осуществляется по временному объезду.

«В ходе капремонта специалисты выполнят устройство дорожной одежды, водоотвода, сопряжений мостового сооружения с насыпями конусов, локально-очистных и регуляционных сооружений, барьерное и перильное ограждение», – отметили в комитете.

Из федерального бюджета выделили более 163 миллионов рублей. Срок завершения работ по контракту – июнь 2026 года.

Ремонт проводится в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни».