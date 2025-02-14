Салоны и творческие выступления ждут гостей псковского Сретенского бала

17:08, 14 февраля 2025, ПАИ

Уже в это воскресенье, 16 февраля, в Пскове пройдёт десятый Сретенский бал. Программа бала включает не только танцевальные отделения под аккомпанемент камерного состава Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, но и несколько интерактивных площадок в виде салонов. Посетить их могут свободно как танцующие пары, так и гости бала между танцевальными отделениями, сообщили ПАИ в Псковском городском молодёжном центре.

Начало работы интерактивных зон в 14:00. Всего предусмотрено десять салонов.

Например, в салоне «Каллиграфия» все желающие смогут попробовать себя в искусстве красивого письма. Литературный салон погрузит посетителей в атмосферу XIX века с играми в буриме, викторинами и книжными гаданиями. Музыкальный салон предоставит возможность угадывать современные хиты в инструментальном исполнении. Также на балу будет организована бальная почта для обмена комплиментами и впечатлениями, а в салоне «Секреты этикета» пройдут викторины и мастер-классы по правилам поведения на балах. Кроме того, гостей ждёт чайная церемония, где можно насладиться различными сортами чая и эстетикой процесса чаепития.

Отдельное внимание уделено голосованию за короля и королеву бала, которое пройдёт после второго отделения. Каждый гость получит уникальную фишку для голосования, сделанную из пригласительного билета.

Кроме того, на балу в перерывах между танцами можно будет посмотреть творческие выступления псковской молодёжи, включая балет, оперное пение и игру на скрипке.

Для посещения бала необходимо иметь при себе пригласительный билет и соблюдать установленный дресс-код. Торжественное открытие праздника начнётся в 15:00.

Событие проходит при поддержке Росмолодёжи и «Росмолодёжь. Гранты».