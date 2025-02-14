В Псковской области назвали деревни, где живут самые активные интернет-пользователи

17:13, 14 февраля 2025, ПАИ

Жители псковских посёлков в 2024 году скачали суммарно более 203 терабайтов (ТБ) трафика через публичные точки доступа Wi-Fi, установленные «Ростелекомом» в рамках первого этапа федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН). Один ТБ данных – это примерно 250 фильмов или 500 часов видео в формате HD. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Ростелекома».

За год три населённых пункта с самыми активными интернет-пользователями потребили 24,7 ТБ данных. Первое место по объёму трафика заняла деревня Вербилово, расположенная в Пустошкинском районе. Жители и гости этого населённого пункта за год скачали и передали 11,1 ТБ данных.

На второй строке рейтинга с небольшим отрывом расположилось село Кудеверь (10,8 ТБ). Упоминания о нём встречаются в документах XVI века. Село находится на Бежаницкой возвышенности, на берегу озера Кудеверское.

На третьем месте – деревня Прискуха Локнянского района. Здесь пользователи публичной точки Wi-Fi потребили 2,8 ТБ трафика. Прискуха упоминается в архивных документах как место остановки исторических личностей: в 1784 году здесь проходил маршрут Екатерины II во время её посещения Псковщины, а император Александр I неоднократно останавливался на станции по пути в Великие Луки.

Пик активностей пользователей в Псковской области пришёлся на январь прошлого года: суммарный трафик за месяц составил 11,3 ТБ.

Скорость передачи данных в публичных точках доступа к Сети, построенных в рамках проекта УЦН, – не менее 10 Мбит/с. Пользователь может авторизоваться с помощью СМС-сообщения или учётной записи портала «Госуслуги» и выйти в интернет на любом устройстве, поддерживающем Wi-Fi.