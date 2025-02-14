Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Профсоюзные организации Псковской и Витебской областей договорились о сотрудничестве

Соглашения о сотрудничестве между областными профсоюзными организациями работников здравоохранения, госучреждений Витебской и Псковской областей подписали в рамках IV Стратегической сессии профсоюзов во время посещения пресс-центра Витебской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

  • Профсоюзные организации Псковской и Витебской областей договорились о сотрудничестве
    Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа
  • Профсоюзные организации Псковской и Витебской областей договорились о сотрудничестве
    Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа
  • Профсоюзные организации Псковской и Витебской областей договорились о сотрудничестве
    Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа
  • Профсоюзные организации Псковской и Витебской областей договорились о сотрудничестве
    Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа
  • Профсоюзные организации Псковской и Витебской областей договорились о сотрудничестве
    Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

В пресс-центре участники сессии представили информацию о совместной работе профобъединений в рамках реализации заключённых соглашений о взаимодействии и сотрудничестве в 2024 году. А после подписали новые соглашения.

Договорённости касаются самых различных направлений работы, среди них, например, взаимодействие профсоюзного актива, а также обмен опытом работы, реализация совместных инициатив.

«Это ещё одна возможность взаимодействия между народами союзных государств. Совместная международная работа начиналась более 20 лет назад. Тогда это было трёхстороннее соглашение между профсоюзами Витебской, Смоленской и Псковской областей. После к нам присоединились коллеги из Новгородской федерации профсоюзов», – подчеркнул председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

У профсоюзных организаций двух государств много общего, подчеркнул он. «Мы видим результаты совместной работы в рамках основной функции – защиты прав и законных интересов трудящихся, а также в области оздоровления, охраны труда и других. Особый символизм и в том, что соглашения подписаны в преддверии 80-летия Великой Победы», – заключил Игорь Иванов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












14 февраля 2025

Псковичи могут принять участие в конкурсе Росмолодёжи и получить грант
14 февраля 2025

Профсоюзные организации Псковской и Витебской областей договорились о сотрудничестве
14 февраля 2025

Освещение заработало в центре Изборска
14 февраля 2025

Первая аллергия не за горами: цветения каких растений стоит опасаться псковичам
14 февраля 2025

79 волков добыли охотники в Псковской области с начала года
14 февраля 2025

Расписание и схема движения автобуса № 26 в Пскове изменятся
14 февраля 2025

В Псковской области назвали деревни, где живут самые активные интернет-пользователи
14 февраля 2025

«Водочка тоже не была лишней»: псковичи прокомментировали спасение лосихи в Невельском округе

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...