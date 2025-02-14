Профсоюзные организации Псковской и Витебской областей договорились о сотрудничестве

17:52, 14 февраля 2025, ПАИ

Соглашения о сотрудничестве между областными профсоюзными организациями работников здравоохранения, госучреждений Витебской и Псковской областей подписали в рамках IV Стратегической сессии профсоюзов во время посещения пресс-центра Витебской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.



Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа



Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа



Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа



Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа



Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа









В пресс-центре участники сессии представили информацию о совместной работе профобъединений в рамках реализации заключённых соглашений о взаимодействии и сотрудничестве в 2024 году. А после подписали новые соглашения.

Договорённости касаются самых различных направлений работы, среди них, например, взаимодействие профсоюзного актива, а также обмен опытом работы, реализация совместных инициатив.

«Это ещё одна возможность взаимодействия между народами союзных государств. Совместная международная работа начиналась более 20 лет назад. Тогда это было трёхстороннее соглашение между профсоюзами Витебской, Смоленской и Псковской областей. После к нам присоединились коллеги из Новгородской федерации профсоюзов», – подчеркнул председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

У профсоюзных организаций двух государств много общего, подчеркнул он. «Мы видим результаты совместной работы в рамках основной функции – защиты прав и законных интересов трудящихся, а также в области оздоровления, охраны труда и других. Особый символизм и в том, что соглашения подписаны в преддверии 80-летия Великой Победы», – заключил Игорь Иванов.