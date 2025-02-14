Псковичи могут принять участие в конкурсе Росмолодёжи и получить грант

18:15, 14 февраля 2025, ПАИ

Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) запустило заочный конкурс «Росмолодёжь.Гранты 1 сезон». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

По их словам, это отличная возможность для молодых людей, у которых есть идеи социальных проектов, воплотить их в жизнь.

Принять участие могут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет из любого региона России. Каждый участник может подать заявку только один раз, выбрав одну из 18 номинаций.

Максимальная сумма гранта на реализацию проекта – один миллион рублей. Рекомендуемый срок реализации проектов – с мая 2025 года по апрель 2026-го. Заявки принимаются до 17 марта 2025 года в 12:00 по московскому времени.

Подать заявку можно на сайте. Здесь же можно найти подробную информацию о конкурсе и его номинациях. С правилами конкурса можно ознакомиться в объявлении на официальном сайте Федерального агентства по делам молодёжи и в ФГАИС «Молодёжь России».