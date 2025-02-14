В Порховском районе пожарные спасли дом от взрыва, эвакуировав газовые баллоны

18:24, 14 февраля 2025, ПАИ

Возгорание жилого дома произошло на улице Зареченской в деревне Волышово Порховского округа. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Прибывшие пожарные вынесли из дома газовые баллоны и продолжают ликвидацию возгорания.

Пострадавших нет. На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции и электрики.

Обстоятельства произошедшего выясняются.