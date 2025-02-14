Автомобиль вылетел в кювет в Островском районе, два человека пострадали

18:44, 14 февраля 2025, ПАИ

Водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением и допустил съезд в кювет. ДТП произошло у деревни Спиры Отсровского района, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП пострадали два человека, их госпитализировали в медицинское учреждение.

На месте работают сотрудники ГАИ, пожарные подразделения и бригада скорой помощи.

Обстоятельства ДТП выясняются.