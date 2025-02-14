Екатерина Гончарова: Развитие искусственного интеллекта в России – это залог сохранения научного, технологического и мировоззренческого суверенитета

18:56, 14 февраля 2025, ПАИ

Искусственный интеллект становится ключевой технологией XXI века, влияющей на экономику и политику. Развитие собственного искусственного интеллекта – это залог сохранения научного, технологического и мировоззренческого суверенитета России, заявила врио ректора Псковского областного института повышения квалификации работников образования Екатерина Гончарова.

«Россия ставит перед собой амбициозную цель войти в пятёрку ведущих стран в этой области, что обеспечит её технологический суверенитет. Сегодня искусственный интеллект всё чаще проникает в нашу повседневную жизнь. Например, голосовой помощник помогает управлять устройствами и находить информацию быстрее. В банковской сфере внедряется система оплаты «улыбкой», позволяющая совершать платежи с помощью биометрии лица. Эти примеры показывают, насколько широко искусственный интеллект уже интегрирован в нашу жизнь и как важно продолжать его развитие, учитывая возможные социальные и этические последствия», – отметила Екатерина Гончарова.

Она подчеркнула, что правовые аспекты регулирования ИИ требуют особого внимания. Нужно создать условия, которые минимизируют риски и обеспечат информационную безопасность, сохраняя при этом потенциал технологий.

«Внедрение ИИ способно кардинально изменить общественные и политические процессы, повысив прозрачность и качество управления, однако важно контролировать использование этих технологий, чтобы избежать возможных злоупотреблений», – подчеркнула спикер.