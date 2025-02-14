Соглашение о сотрудничестве с Санкт-Петербургской консерваторией имени Римского-Корсакова заключил ПсковГУ

19:31, 14 февраля 2025, ПАИ

Псковский государственный университет заключил соглашение с Санкт-Петербургской государственной консерваторией имени Н. А. Римского-Корсакова». Документ о сотрудничестве в сфере развития культурной работы на территории Псковской области с учетом, в том числе, национально-культурных традиций региона подписали руководители вузов - ректоры Наталья Ильина и Алексей Васильев. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Стратегическое партнерство предполагает взаимодействие по ряду направлений, в числе которых развитие музыкального искусства, культурного волонтерства, популяризация и продвижение нематериального этнокультурного достояния России, сохранение нравственных и культурных ценностей, подготовка и повышение квалификации кадров для сферы культуры и искусства.

Дальнейшее сотрудничество будет осуществляться в форме участия в подготовке, реализации проектов, конференций, семинаров, форумов, акций, лекториев и иных подобных мероприятиях, направленных на развитие культурной деятельности, образовательной деятельности в сфере культуры, поддержки волонтерской работы, содействие в организации практик и стажировок, повышения квалификации специалистов в сфере культуры и искусства и обучающихся в образовательных организациях, реализующих образовательные программы.