Обучающий семинар для специалистов территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти провёл ЦУР Псковской области

19:47, 14 февраля 2025, ПАИ

Обучающий семинар для специалистов территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти состоялся в Центре управления регионом Псковской области. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

«Одна из задач Центра управления регионом – предоставлять населению актуальную информацию по важным вопросам. Мы открыты для сотрудничества, в том числе с территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти. Этот семинар был полезен как для участников, так и для нас, организаторов. Мы уже наметили пути для дальнейшего взаимодействия и совместной работы на благо жителей региона», – отметила руководитель ЦУР Псковской области Анастасия Григорьева.

Участники семинара узнали, как вести официальные сообщества и эффективно взаимодействовать с населением. Они также освоили практические навыки создания контента: спикеры поделились знаниями о процессе съёмки и монтажа видео, а также о работе с искусственным интеллектом.

В завершение семинара участники обсудили планы по дальнейшему сотрудничеству между ЦУР Псковской области и территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти. Были определены ключевые направления совместной работы, направленной на улучшение информирования населения и повышение качества обратной связи.

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