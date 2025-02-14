10 автомобилей повредил нетрезвый водитель на Коммунальной улице в Пскове и скрылся с места ДТП
Нетрезвый водитель за рулём автомобиля Toyota повредил десять автомобилей и скрылся с места происшествия на Коммунальной улице в Пскове. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Водитель был задержан очевидцами и передан сотрудникам ГАИ.
На месте работают сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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