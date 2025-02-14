10 автомобилей повредил нетрезвый водитель на Коммунальной улице в Пскове и скрылся с места ДТП

20:34, 14 февраля 2025, ПАИ

Нетрезвый водитель за рулём автомобиля Toyota повредил десять автомобилей и скрылся с места происшествия на Коммунальной улице в Пскове. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Водитель был задержан очевидцами и передан сотрудникам ГАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









На месте работают сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.