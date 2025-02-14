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Происшествия

Рекордное число журналистов убили в 2024 году

Рекордное количество журналистов погибло в мире в 2024 году. Такие данные следуют из отчёта международной неправительственной организации «Комитет защиты журналистов».

Фото: ПАИ

В комитете заявили о 124 жертвах среди журналистов в 2024 году – это наибольшее число с начала деятельности организации в 1981 году. Предыдущий «рекорд» был в 2007 году, тогда погибло 113 журналистов и почти половина жертв была связана с войной в Ираке.

В 2024 году 85 работников СМИ погибло в ходе обострения палестино-израильского конфликта. Ещё 39 журналистов погибло в 16 странах. Самыми смертоносными были Судан (шесть), Пакистан (шесть), Мексика (пять), Сирия (четыре), Мьянма (три), Ирак (три) и Гаити (два).

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