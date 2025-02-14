Акции ко Дню защитника Отечества проводятся в школах Псковской области

22:30, 14 февраля 2025, ПАИ

В Новоржевской средней школе провели акцию «Мы вместе». Учащиеся школы, их родители и педагогический коллектив собрали посылки для военнослужащих, выполняющих воинский долг в ходе проведения СВО. Кроме того, отряд «Юный патриот» Усвятской средней школы передал в штаб «Мы вместе» Усвятского муниципального округа блиндажные свечи и детские письма. Акции приурочены ко Дню защитника Отечества, пишут районные газеты «Земля Новоржевская» и «Новая жизнь».

Учащиеся 1–4-х классов изготовили поздравительные открытки. Вместе с гуманитарной помощью груз отправится в ресурсный центр города Пскова для дальнейшей отправки на передовую.

Ранее сообщалось, что акция в поддержку защитников Отечества «Нашим героям» состоится в Великих Луках 21 февраля.