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Общество

Акции ко Дню защитника Отечества проводятся в школах Псковской области

В Новоржевской средней школе провели акцию «Мы вместе». Учащиеся школы, их родители и педагогический коллектив собрали посылки для военнослужащих, выполняющих воинский долг в ходе проведения СВО. Кроме того, отряд «Юный патриот» Усвятской средней школы передал в штаб «Мы вместе» Усвятского муниципального округа блиндажные свечи и детские письма. Акции приурочены ко Дню защитника Отечества, пишут районные газеты «Земля Новоржевская» и «Новая жизнь».

Фото: Новоржевская средняя школа

Учащиеся 1–4-х классов изготовили поздравительные открытки. Вместе с гуманитарной помощью груз отправится в ресурсный центр города Пскова для дальнейшей отправки на передовую.

Ранее сообщалось, что акция в поддержку защитников Отечества «Нашим героям» состоится в Великих Луках 21 февраля.

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