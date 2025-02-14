Пустошкинский центр образования торжественно открыли после ремонта

23:03, 14 февраля 2025, ПАИ

Открытие Пустошкинского центра образования после проведения капитального ремонта здания состоялось сегодня, 14 февраля. Об этом глава Пустошкинского района Юрий Кравцов сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ремонт произведён благодаря региональному проекту «Модернизация школьных систем образования Псковской области». Отремонтированное здание отвечает всем современным требованиям, в классах – новое оборудование, в коридорах школы – удобная мебель и современный интерьер.

«Сегодняшний день войдёт в историю образования Пустошкинского района как важная историческая дата», – подчеркнул Юрий Кравцов.

Дооснащение школы продолжится: ожидается поступление нового гардероба, учебного оборудования, мебели.

Отметим, Пустошкинский центр образования создан в 2015 году в результате реорганизации сети образовательных организаций Пустошкинского района и состоит из двух дошкольных отделений и общеобразовательной школы.