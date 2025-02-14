Пустошкинский центр образования торжественно открыли после ремонта
Открытие Пустошкинского центра образования после проведения капитального ремонта здания состоялось сегодня, 14 февраля. Об этом глава Пустошкинского района Юрий Кравцов сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Ремонт произведён благодаря региональному проекту «Модернизация школьных систем образования Псковской области». Отремонтированное здание отвечает всем современным требованиям, в классах – новое оборудование, в коридорах школы – удобная мебель и современный интерьер.
«Сегодняшний день войдёт в историю образования Пустошкинского района как важная историческая дата», – подчеркнул Юрий Кравцов.
Дооснащение школы продолжится: ожидается поступление нового гардероба, учебного оборудования, мебели.
Отметим, Пустошкинский центр образования создан в 2015 году в результате реорганизации сети образовательных организаций Пустошкинского района и состоит из двух дошкольных отделений и общеобразовательной школы.
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