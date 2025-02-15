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Общество

Куда сходить на выходных в Пскове, рассказал глава города Борис Елкин

Куда сходить на выходных в Пскове, рассказал глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

Псковичи могут сделать своими руками трёхмерную фигурку из бумаги в библиотеке имени В. А. Каверина на Октябрьском проспекте, 7а сегодня в 12:05.

Постановки Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина пройдут сегодня в 19:00 и в воскресенье в 11:00, 13:00 и 19:00.

Отправиться в космическое путешествие приглашают в планетарии на улице Советской, 64а сегодня в 12:00, 13:00 и 14:00.

Вспомнить вместе с детьми любимые сказки детства можно в Театре кукол на улице Конной, 3 сегодня и в воскресенье в 12:00 и 14:00, а послушать притчу о большой любви и милосердии – в детской школе искусств на улице Олега Кошевого, 8 в воскресенье в 16:00.

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