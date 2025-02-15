До –9 градусов и снег прогнозируют в Псковской области сегодня

09:44, 15 февраля 2025, ПАИ

Облачная погода и небольшой снег ожидаются на территории Псковской области сегодня, 15 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Синоптики прогнозируют небольшой снег. На дорогах местами гололедица.

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Температура воздуха ожидается от –9 до –4 градусов. Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба.