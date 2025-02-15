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Общество

Сретение Господне отмечают православные 15 февраля

Сретение Господне – один из главных праздников церковного года, который отмечают сегодня, 15 февраля. Об этом сообщает портал calend.ru.

Фото: ПАИ

Само слово «сретение» означает «встреча». Праздник получил такое название в честь встречи Девы Марии и Иисуса Христа со старцем Симеоном, которому было предсказано, что он не умрёт, пока не увидит Мессию. Вместе с Симеоном была Анна-пророчица, она также давно ждала пришествия Спасителя.

В этот день начинали встречать весну, а сильные морозы считались последними в году. При этом в северо-западной Руси праздник называли Громниц из-за того, что часто была гроза и крестьяне зажигали церковные свечи, чтобы отогнать беду. Сами свечи имели название «громницы».

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