Сретение Господне отмечают православные 15 февраля

10:01, 15 февраля 2025, ПАИ

Сретение Господне – один из главных праздников церковного года, который отмечают сегодня, 15 февраля. Об этом сообщает портал calend.ru.

Само слово «сретение» означает «встреча». Праздник получил такое название в честь встречи Девы Марии и Иисуса Христа со старцем Симеоном, которому было предсказано, что он не умрёт, пока не увидит Мессию. Вместе с Симеоном была Анна-пророчица, она также давно ждала пришествия Спасителя.

В этот день начинали встречать весну, а сильные морозы считались последними в году. При этом в северо-западной Руси праздник называли Громниц из-за того, что часто была гроза и крестьяне зажигали церковные свечи, чтобы отогнать беду. Сами свечи имели название «громницы».