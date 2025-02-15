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Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» стартовала в Стругах Красных

Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» проходит сегодня, 15 февраля, в Стругах Красных. После официального открытия соревнований стартовала первая группа участников. Всего в мероприятии принимает участие порядка 350 спротсменов со всего региона.

Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» стартовала в Стругах Красных. Фото: ПАИ

Изначально соревнования планировалось провести в Островской районе, но из-за отсутствия снега их перенесли в Струги Красные. Стругокрасненская лыжная трасса выручает область не в первый раз. Там уже было проведено два этапа Кубка региона по лыжным гонкам, а на минувшем уик-энде район провёл свою местную «Лыжню России».

В гонку включены дистанции на 2025 метров, а также пять и десять километров. Вместе с этим пройдёт благотворительный забег, в котором смогут принять участие лыжники всех возрастов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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