Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» стартовала в Стругах Красных

12:36, 15 февраля 2025, ПАИ

Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» проходит сегодня, 15 февраля, в Стругах Красных. После официального открытия соревнований стартовала первая группа участников. Всего в мероприятии принимает участие порядка 350 спротсменов со всего региона.

Изначально соревнования планировалось провести в Островской районе, но из-за отсутствия снега их перенесли в Струги Красные. Стругокрасненская лыжная трасса выручает область не в первый раз. Там уже было проведено два этапа Кубка региона по лыжным гонкам, а на минувшем уик-энде район провёл свою местную «Лыжню России».

В гонку включены дистанции на 2025 метров, а также пять и десять километров. Вместе с этим пройдёт благотворительный забег, в котором смогут принять участие лыжники всех возрастов.

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