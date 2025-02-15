Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников опубликовал новое видео в рубрике ​«Родина Знамени Победы»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников разместил в своём телеграм-канале новое видео в рубрике «Родина Знамени Победы». Выпуск посвящён грабежам, и тому как Псков превратился в хаб по вывозу культурных ценностей со всего Северо-Запада страны.

«Великая Отечественная война шла не только на фронте. Политика нацистов на оккупированных территориях сводилась буквально к оскотиниванию населения. С особым рвением фашисты разрушали то, что давало людям силы – культуру, память, идентичность», – отметил глава региона.

Напомним, новую рубрику губернатор запустил в своих соцсетях 19 января. В последнем видео из цикла речь шла о об истории воинского захоронения «Кривая верста» в Печорском муниципальном округе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 февраля 2025

Дни открытых дверей продолжаются в ПсковГУ
15 февраля 2025

350 спортсменов принимают участие в «Лыжне России» в Стругах Красных
15 февраля 2025

Михаил Ведерников опубликовал новое видео в рубрике ​«Родина Знамени Победы»
15 февраля 2025

Солнечное гало удалось запечатлеть жительнице Печор
15 февраля 2025

Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» стартовала в Стругах Красных
15 февраля 2025

Псковские росгвардейцы провели для студентов патриотическое мероприятие
15 февраля 2025

Сретение Господне отмечают православные 15 февраля
15 февраля 2025

До –9 градусов и снег прогнозируют в Псковской области сегодня

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...