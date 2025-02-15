Михаил Ведерников опубликовал новое видео в рубрике ​«Родина Знамени Победы»

13:24, 15 февраля 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников разместил в своём телеграм-канале новое видео в рубрике «Родина Знамени Победы». Выпуск посвящён грабежам, и тому как Псков превратился в хаб по вывозу культурных ценностей со всего Северо-Запада страны.

«Великая Отечественная война шла не только на фронте. Политика нацистов на оккупированных территориях сводилась буквально к оскотиниванию населения. С особым рвением фашисты разрушали то, что давало людям силы – культуру, память, идентичность», – отметил глава региона.

Напомним, новую рубрику губернатор запустил в своих соцсетях 19 января. В последнем видео из цикла речь шла о об истории воинского захоронения «Кривая верста» в Печорском муниципальном округе.