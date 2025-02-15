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Межрегиональный этап «Кожаного мяча – Школьной футбольной лиги» пройдёт в Пскове

Межрегиональный этап «Кожаного мяча – Школьной футбольной лиги» пройдёт в Пскове. Об этом сообщается в телеграм-канале «ОФФ «Северо-Запад».

Фото: телеграм-канал «ОФФ «Северо-Запад»

Первыми сыграют младшие школьники – 2011–2012 и 2013–2014 годов рождения. Соревнования по футзалу пройдут с 19 по 21 февраля в спорткомплексах «Олимп» и «Писковичи».

За путёвки на всероссийский этап поборются 32 команды мальчиков и девочек из девяти регионов СЗФО.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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