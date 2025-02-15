Представители профсоюзов Псковской области посетили производство ковров в Витебске

15:14, 15 февраля 2025, ПАИ

Представители профсоюзов Псковской области посетили ОАО «Витебские ковры» – единственное в Белоруссии предприятие, которое изготавливает ковровые изделия. Экскурсию на предприятие организовали в рамках IV Стратегической сессии профсоюзов, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Псковичам рассказали об истории предприятия, показали выставочный зал. На предприятии почти стопроцентный охват членов профсоюза, что является показателем эффективной деятельности профсоюзной организации. Поэтому его посещение для псковской делегации было важным не только в познавательном, но и в профессиональном плане.

«Обменялись опытом работы с коллегами и обсудили работу первичной профсоюзной организации предприятия. Поддержка молодёжи, пенсионеров и специалистов проходит на высшем уровне. Это неотъемлемая часть нашей работы, над которой мы вместе работаем ежедневно», – отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Ранее в рамках IV Стратегической сессии профсоюзов областные профсоюзные организации работников здравоохранения, госучреждений Витебской и Псковской областей подписали соглашения о сотрудничестве. Подробнее читайте здесь.