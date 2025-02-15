Губернатор Псковской области рассказал о новом библиотечном проекте «Памяти псковичей – Героев Советского Союза»

16:48, 15 февраля 2025, ПАИ

О новом проекте централизованной библиотечной системы «Памяти псковичей – Героев Советского Союза» рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в новом выпуске рубрики «Родина Знамени Победы» в своём телеграм-канале.

Сотрудники Центральной городской библиотеки Пскова в год 80-летия Победы начали рубрику «Памяти псковичей – Героев Советского Союза» в группе «Библиотеки города Пскова» в соцсети «ВКонтакте».

Там будут размещаться посты с информацией о 17 Героях Советского Союза, родившихся в Пскове, проживавших или совершивших подвиг в нашем городе. Вместе с этим будет организована выставка, на которой будут представлены книги, рассказывающие о жизненном пути и подвиге героев. Рубрику открыли материалом о лётчике, Герое Советского Союза Владимире Харитонове.

Михаил Ведерников поблагодарил директора централизованной библиотечной системы Галину Большакову за организацию проекта. «Делитесь и вы своими историями!» – призвал глава региона псковичей.