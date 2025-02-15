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Как возвращали в Псков украденные нацистами ценности, рассказал Михаил Ведерников

Как возвращали в Псков украденные нацистами ценности, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в новом выпуске рубрики «Родина Знамени Победы» в своём телеграм-канале.

«С годами вернулись лишь некоторые артефакты. Так, Псковскому музею было возвращено всего восемь тысяч книги, это около 6 % довоенного собрания, а библиотеки пришлось собирать заново. В 1944 году была открыта областная библиотека, в 1945 году созданы городские. Так быстро, потому что это было необходимо для организации учебного процесса. Другие ценности возвращались в основном руками энтузиастов. Одна из самых ярких историй на эту тему касается икон Псково-Печерского монастыря. Герои этой истории – писатель Юлиан Семёнов, автор легендарного Штирлица, и его друг, немец Георг Штайн», – сказал глава региона.

Георг Штайн посвятил многие годы своей жизни поиску и возврату русских ценностей. Особенно он хотел найти Янтарную комнату, но ему это не удалось. Но после 12 лет кропотливой работы он случайно вышел на коллекцию Псково-Печерского монастыря. В хранилищах немецкого музея православных икон в Реклингхаузене он нашёл украшенные рубинами кресты, головные уборы с драгоценными камнями и, главное, коллекцию старинных византийских икон.

«Георг Штайн выдавал себя за историка, чтобы работать с архивами ФРГ. Немецкие газеты называли его предателем, ему угрожали. С Печорами он связывался через русский монастырь на Афоне. В 1973 году монастырская коллекция была возвращена в Псковскую область. Её экспонаты тщательно хранят. История не знает ни морали, ни сострадания. Один из расхитителей Пскова, Альфред Розенберг, был казнён после Нюрнберга, а второй, граф Сольмс–Лаубах, на свободе прожил остаток своей жизни. Георг Штайн был убит 20 августа 1987 года. По некоторым сведениям, это было связано с его поисками Янтарной комнаты», – отметил Михаил Ведерников.

Поиски псковских сокровищ продолжаются до сих. В 2009 году в Псковский музей вернулась книга «Минея богослужения» 1705 года, её передал нынешний глава Республики Алтай Андрей Турчак. В 2021-м при посредничестве митрополита Тихона были возвращены из частной коллекции в Германии 12 икон.

«Уверен, неравнодушные люди когда-нибудь найдут и многие другие бесценные артефакты нашей культуры, которые когда-то лежали на псковских складах нацистских грабителей», – заключил губернатор.

Первую часть истории о том, какие потери культурного наследия понёс Псков и кто за этим стоял, можно прочесть здесь.

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