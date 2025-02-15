Выставка ковриков «Солнышко в руках» открылась в Гдове

17:16, 15 февраля 2025, ПАИ

Выставка ковриков «Солнышко в руках» открылась в Гдовском музее истории края сегодня, 15 февраля. Об этом пишет газета «Гдовская заря».



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»









Мастерицы со всего района поделились своими изделиями – ковриками, связанными и сплетёнными в разных техниках. Инициатором этой выставки выступила Татьяна Кочева.

«Рекомендовано к посещению! Получите много положительных эмоций», – отметили в редакции.