Более двух миллионов рублей выманили телефонные мошенники у псковичей

17:23, 15 февраля 2025, ПАИ

Более двух миллионов рублей выманили телефонные мошенники у жителей Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Жителям Пскова и Новосокольнического района звонили неизвестные и под предлогом предотвращения попыток оформления кредитов убедили их перевести деньги на «безопасные счета». Также деньги удалось похитить при покупках в интернете и предоставлении «дополнительного заработка» в Сети.

Возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.