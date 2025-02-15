Более двух миллионов рублей выманили телефонные мошенники у псковичей
Более двух миллионов рублей выманили телефонные мошенники у жителей Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
Жителям Пскова и Новосокольнического района звонили неизвестные и под предлогом предотвращения попыток оформления кредитов убедили их перевести деньги на «безопасные счета». Также деньги удалось похитить при покупках в интернете и предоставлении «дополнительного заработка» в Сети.
Возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.
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