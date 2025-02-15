Соревнования по охотничьему биатлону впервые прошли в Плюсском округе

17:48, 15 февраля 2025, ПАИ

Соревнования по охотничьему биатлону прошли впервые в Плюсском муниципальном округе сегодня, 15 февраля. Об этом пишет газета «Плюсский край».



Фото: газета «Плюсский край»



Фото: газета «Плюсский край»



Фото: газета «Плюсский край»



Фото: газета «Плюсский край»



Фото: газета «Плюсский край»



Фото: газета «Плюсский край»











На лыжах и с охотничьей двустволкой на старт вышли десять участников, среди которых были как молодые, так и бывалые охотники. Перед спортсменами стояла задача преодолеть дистанцию два километра на охотничьих лыжах шириной 15 сантиметров. Крепления на них – мягкие ремешки, палок не предусмотрено.

«По снежному сугробу бежать с четырёхкилограммовым ружьём за спиной не так-то просто, тем более на поворотах и спусках. Но мало пройти путь, нужно ещё и попасть в цель. На двух огневых рубежах охотники стреляют патронами по прицельной мишени с расстояния 50 метров. Её диаметр всего 30 сантиметров. После первого километра – два выстрела, после второго – три. За промах начисляется штрафной круг», – рассказал участник турнира Александр Мошкин.

Организаторы отметили, что планируют сделать состязания ежегодными и уже в следующем году привлечь больше участников.