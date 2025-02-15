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В библиотеке на Конной в Пскове почтили память редакторов псковского поэтического альманаха «Майя»

Презентация антологии «Уйти. Остаться. Жить» в рамках литературных чтений «Они ушли. Они остались» состоялась в Центральной городской библиотеке Пскова на улице Конной. Об этом ПАИ сообщили в централизованной библиотечной система города.

В библиотеке на Конной в Пскове почтили память редакторов псковского поэтического альманаха «Майя». Фото здесь и далее: централизованная библиотечная система Пскова

Члены редколлегии книжной серии «Уйти. Остаться. Жить» поэт, критик, литературтрегер Борис Кутенков и куратор литературного клуба «Стихотворный Бегемот», поэт Николай Милешкин, а также поэтесса из Ростова-на-Дону Елена Кукина представили псковичам проект и третий том, который был издан в 2022 году.

В антологию «Уйти. Остаться. Жить» вместе с другими вошли произведения псковских поэтов Мирослава Андреева и Евгения Шешолина.

Гости библиотеки также передали в фонд Централизованной библиотечной системы Пскова издания антологии.

После этого они рассказали о проекте и услушали воспоминания псковского поэта Артёма Тасалова про Мирослава Андреева, который вместе с Евгением Шешолиным был редактором псковского поэтического альманаха «Майя».

После этого члены редколлегии антологии «Уйти. Остаться. Жить» рассказали собравшимся в библиотеке на Конной про незаслуженно обделённых славой слишком рано ушедших поэтах из других регионов России.

Отметим, всероссийский проект посвящён поэтам, которые ушли из жизни слишком рано, но которых многие из сегодня живущих ещё застали (самый младший из поэтов, представленных в антологии, прожил всего 18 лет, самый старший погиб в 40).

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