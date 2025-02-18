81-ю годовщину освобождения Плюсского района от немецко-фашистских захватчиков отметили сегодня

22:47, 18 февраля 2025, ПАИ

81-ю годовщину освобождения Плюсского района от немецко-фашистских захватчиков отметили сегодня, 19 февраля. Об этом глава муниципалитета Наталья Иванова сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На центральном братском захоронении по традиции прошёл памятный митинг с возложением венков и цветов. Отец Сергей (Тимофеев) отслужил литию по погибшим защитникам Отечества.

«Это особенный день для всех нас, живущих на Плюсской земле. В этот день мы вспоминаем тех, кто, не жалея своей жизни, защищал наш родной край, даря всем нам возможность жить и радоваться каждому дню! Мы с болью в сердце вспоминаем всех, кто погиб в фашистских застенках, кто замучен в концлагерях! Это будет нашей вечной болью и останется в нашей памяти, в памяти наших детей, внуков и правнуков! Низкий поклон вам, дорогие труженники тыла, за ваш нелёгкий, изнурительный труд по восстановлению мирной жизни из руин. Желаю всем мира, благополучия, сил и здоровья», – сказала Наталья Иванова.

Ранее сообщалось, что школьники из Псковского района приняли участие в традиционной патриотической акции «Снежный десант», приуроченной к 81-й годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков.