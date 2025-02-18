Патриотическую акцию «Снежный десант» проводят в Псковском районе

23:38, 18 февраля 2025, ПАИ

Школьники из Псковского района приняли участие в традиционной патриотической акции «Снежный десант», приуроченной к 81-й годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Наталья Фёдорова отметила, что территория Псковского района освобождалась Красной армией в два этапа: в январе – марте и июне – июле 1944 года.

«В течение нескольких дней учащиеся школ провели несколько походов, в ходе которых расчистили от снега воинские захоронения времён Великой Отечественной войны, отдав дань памяти павшим героям. Ребята посетили Спасо-Елеазаровский женский монастырь, где оказали помощь в хозяйственных делах. Важной частью акции стали встречи с военнослужащими, участниками СВО и священнослужителями, которые поделились своим опытом и рассказали о ценности боевого духа, единства и воли к победе», – отметила Наталья Фёдорова.

Завершится патриотическая акция 22 февраля в селе Серёдка на традиционном митинге, посвящённом годовщине начала освобождения Псковского района.

Отметим, датой старта патриотической акции «Снежный десант» считается 1968 год. В Псковском районе её проводят нескольких десятилетий. Сегодня в акции участвуют дети и внуки тех ребят, которые ходили в первые «Снежные десанты», подчеркнула Наталья Фёдорова.

Ранее сообщалось, что ректор ПсковГУ Наталья Ильина встретилась с командными составами отрядов, которые приняли участие в проекте «Ольгинский десант. Десант Победы».