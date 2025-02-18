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Общество

Ремонт в великолукском филиале ПОКБ: что уже сделано

В великолукском филиале Псковской областной клинической больницы продолжается капитальный ремонт. Какие строительные работы уже выполнены, рассказали в пресс-службе медучреждения.

Ремонт больницы. Фото: ПОКБ

«В приёмном отделении демонтированы старая настенная плитка и сантехника в кабинете лабораторной диагностики. Идут работы по монтажу направляющих для обшивки стен и подвесного потолка. Уже выровнен пол в противошоковой палате, идёт обшивка стен», – отметили в медучреждении.

Также в смотровой рабочие устанавливают новые радиаторы отопления. В офтальмологическом отделении сняли старые обои и старую электропроводку с сантехникой. Кроме того, в диагностическом кабинете начался монтаж новой электропроводки.

Ранее сообщалось, что главврач Евгений Панфёров в программе «Оглавление» рассказал, как развивается Псковская областная больница.

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