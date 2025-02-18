Ремонт в великолукском филиале ПОКБ: что уже сделано

23:57, 18 февраля 2025, ПАИ

В великолукском филиале Псковской областной клинической больницы продолжается капитальный ремонт. Какие строительные работы уже выполнены, рассказали в пресс-службе медучреждения.

«В приёмном отделении демонтированы старая настенная плитка и сантехника в кабинете лабораторной диагностики. Идут работы по монтажу направляющих для обшивки стен и подвесного потолка. Уже выровнен пол в противошоковой палате, идёт обшивка стен», – отметили в медучреждении.

Также в смотровой рабочие устанавливают новые радиаторы отопления. В офтальмологическом отделении сняли старые обои и старую электропроводку с сантехникой. Кроме того, в диагностическом кабинете начался монтаж новой электропроводки.

Ранее сообщалось, что главврач Евгений Панфёров в программе «Оглавление» рассказал, как развивается Псковская областная больница.