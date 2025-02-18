Посетить «Культурные выходные» в Печорах пригласил Валерий Зайцев
С 21 по 23 февраля в Печорском муниципальном округе на базе Печорского районного центра культуры и Печорской районной библиотеки пройдут «Культурные выходные», приуроченные ко Дню защитника Отечества и 80-летию Великой Победы.
Место и время проведения мероприятий смотрите в карточках.
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Фото: из телеграм-канала Валерия Зайцева
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Фото: из телеграм-канала Валерия Зайцева
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Фото: из телеграм-канала Валерия Зайцева
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Фото: из телеграм-канала Валерия Зайцева
-
Фото: из телеграм-канала Валерия Зайцева
-
Фото: из телеграм-канала Валерия Зайцева
-
Фото: из телеграм-канала Валерия Зайцева
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Фото: из телеграм-канала Валерия Зайцева
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Фото: из телеграм-канала Валерия Зайцева
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Фото: из телеграм-канала Валерия Зайцева
Ранее сообщалось, что волонтёры занимаются сбором и подготовкой к отправке военным посылок в преддверии 23 Февраля.
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