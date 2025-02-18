Посетить «Культурные выходные» в Печорах пригласил Валерий Зайцев

23:22, 18 февраля 2025, ПАИ

С 21 по 23 февраля в Печорском муниципальном округе на базе Печорского районного центра культуры и Печорской районной библиотеки пройдут «Культурные выходные», приуроченные ко Дню защитника Отечества и 80-летию Великой Победы.

Место и время проведения мероприятий смотрите в карточках.



Фото: из телеграм-канала Валерия Зайцева



Фото: из телеграм-канала Валерия Зайцева



Фото: из телеграм-канала Валерия Зайцева



Фото: из телеграм-канала Валерия Зайцева



Фото: из телеграм-канала Валерия Зайцева



Фото: из телеграм-канала Валерия Зайцева



Фото: из телеграм-канала Валерия Зайцева



Фото: из телеграм-канала Валерия Зайцева



Фото: из телеграм-канала Валерия Зайцева



Фото: из телеграм-канала Валерия Зайцева



















Ранее сообщалось, что волонтёры занимаются сбором и подготовкой к отправке военным посылок в преддверии 23 Февраля.